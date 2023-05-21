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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بالتسمم وجيش الاحتلال يفتح تحقيقا حول الحادث

أرشيفية
أرشيفية

أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، بإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب الأراضي المحتلة بتسمم غذائي نهاية الأسبوع.

ووفقا لـ"والا" فإن الجنود كانوا داخل قاعدة في النقب حين تعرضوا للتسمم، وتم نقلهم للعلاج، وفتح تحقيق بظروف الحادثة.

وفي التفاصيل قال الموقع إن الجنود اشتكوا من ألم شديد في بطونهم، مشيرا إلى أنهم تلقوا العلاج الطبي حسب حالتهم وتم إرسالهم للراحة في غرفهم.

وأضاف الموقع أنه تم أخذ عينات غذائية من مطابخ القاعدة التي سيتم إرسالها إلى مختبر الأغذية موضحا أنه تم تحسين إجراءات التنظيف والنظافة لجميع الجنود والقادة داخل القاعدة، وتم إصدار أمر تنظيف شامل في الحمامات والمطبخ الأساسي، و تم جمع البيانات من أجل إجراء تحقيق وبائي.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "المشكلة معروفة لكبار القادة وسيتم التعامل معها بطريقة شاملة ومنهجية".

وأكد: "في العام الماضي ، تم إجراء عدد كبير من عمليات التدقيق من قبل سلاح الجو في قاعدة ناحال العسكرية".

وتابع: بعد الحادث الأخير ، سيتم إجراء المزيد من عمليات التدقيق وسيستمر العلاج. يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي باستمرار لضمان سلامة جنوده ويحقق بدقة في كل حادث من هذا النوع ".
 

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