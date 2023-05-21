تصعيد خطير.. أوكرانيا تسقط 15 صاروخا على محاور القتال الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن تحييد 10 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على مختلف محاور القتال.

وأضافت الدفاع الروسية أنها إعترضت 15 من صواريخ أنظمة HIMARS و"أوراغان" وStorm Shadow خلال يوم.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الأحد/ حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن ذلك جاء تزامنا مع لقاء بايدن بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.



وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم عن مساعدة أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني - أن هذا الدعم هو الثامن والثلاثين للمعدات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، ويشمل ذخيرة إضافية لنظام "هيمارس" المقدم من الولايات المتحدة، وقذائف مدفعية، وغيرها والتي تستخدم في ساحة المعركة للرد على الحرب الروسية غير المبررة.

وأكد بيان الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل.

