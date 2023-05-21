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برلمان

مجدي مرشد: المناخ الحزبي الحالي ليس الأمثل لتدريب وإعداد كوادر سياسية

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد

قال القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، دكتور مجدي مرشد، إن المناخ الحزبي والسياسي في هذه المرحلة ليس الأمثل لتدريب وتثقيف وإعداد كوادر سياسية وتنفيذية تحمل لواء الوطن، مشيرا إلى أنه منذ عام 1954 لم تشهد الحياة الحزبية صحوة كبيرة باستثناء بعض المحاولات مثل منظمة الشباب التى انتهت في 1969، والتي أعدت ودربت وثقفت الكثير من شباب مصر آنذاك والذين حملوا لواء الوطن سياسيا وتنفيذيا حتى فترة قريبة، إلى جانب تجربة تنسيقية شباب الأحزاب التي تشكل نافذة لتدريب وتثقيف الشباب وإعداد الكوادر من أجل مستقبل الدولة المصرية.

وأكد مرشد أن تجربة التنسيقية تجربة رائدة، داعيا إلى أن تنتهج الأحزاب السياسية نهجها في تدريب وتثقيف كوادرها.


وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية تتمثل في أن قانون 40 لسنة 1977 لم يعد مناسبًا، إذ لا بد من تغييره أو تعديل بعض مواده مثل عودة التمويل المباشر أو غير المباشر للأحزاب وإعاده تشكيل لجنة الأحزاب لتشمل سياسيين كما كان تشكيلها مسبقا مع وجود ممثلين للهيئة التشريعية، ووضع آلية لدمج الأحزاب تتصف بالبساطة دون تعقيدات.

وأضاف أنه من الضروري تغيير الصورة الذهنية والفكر الجمعى السيئ عن الأحزاب ودور الدولة والإعلام فى هذا، ووقوف كل مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من الأحزاب دون تمييز، وفتح مجال لتمويل ذاتي للأحزاب بطريقة مقننة ومراقبة جيدا، ووضع النظام الانتخابي الأمثل الذي يعطي الفرصة للأحزاب كلها وكوادرها للتمثيل في المجالس النيابية والمحليات، وإتاحة الفرصة للأحزاب للتبادل الخبرات ومتابعة ومراقبة الانتخابات من خلال متابعه الفعاليات بدول أخرى وتبادل التدريب والتثقيف معهم طالما كان ذلك لا يشكل خطرا على الأمن القومي لمصر.

الأحزاب السياسية الحياة الحزبية القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر المجالس النيابية النظام الإنتخابى

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