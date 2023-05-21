عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة: باب الاجتهاد فى الفتوى مفتوح لأهل التخصص

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد د. محمد صلاح حلمى- رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أن الفتوى من الأمور المهمة لأن الناس يثقون فى العلماء، وما يصدر منهم يكون له مردود لدى المجتمع فلابد أن تكون هذه الفتوى منضبطة بضوابط من أهمها الملكة العلمية والإحاطة بالعلوم اللازمة للإفتاء والشرع من فقه وأصول فقه واجماع واختلاف وحديث وتفسير ولغة عربية وغيرها من العلوم، بالإضافة إلى إحاطة المفتى بفقه الواقع وفقه مراتب الأعمال وفقه المقالات ومعرفة أصول الناس ومقاصدهم وأعرافهم؛ لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والأعراف.

ضوابط الفتوى

جاء ذلك خلال محاضرته تحت عنوان " ضوابط الفتوى" لأئمة وخطباء لبنان ضمن الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عبرالفيديو كونفرانس بمقر المنظمة بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب. 

المفتي: نتعامل بذكاء وحكمة مع قضايا العصر.. وأي فتوى جديدة تراعي قواعد الاجتهاد الأصيلة

مفتي الجمهورية: الإمام السيوطي لم يكن متعصبًا لرأي أو فتوى وكان منفتحا


وحذر د.محمد صلاح من التلفيق فى الفتوى والتتبع الشاذ من الأقوال التى أوردها بعض العلماء فى كتبهم وهذه الأراء الشاذه لا يفتى بها وإنما يرد عليها ويوضح بطلانها.
وطالب المتدربين بتوخى الحذرعند التعامل مع النصوص الشرعية وفى تنزيلها على الواقع والاهتمام بمسألة تحقيق المناط الخاص، فكل سائل له جوابه الخاص به الذى يختلف عن غيره من السائلين وإن كان السؤال واحد وهذا اللون من  الاجتهاد اتفق العلماء على أنه سيظل موجودا إلى يوم الدين.

الفتوي محمد صلاح حلمى كلية الشريعة والقانون ضوابط الفتوى خطباء لبنان النصوص الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

مرصد الأزهر يحلل استراتيجيات استنزاف التنظيمات الإرهابية «داعش أنموذجًا»

دون مخالفات أو حالات غش.. الهدوء يسيطر على امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

هدوء بلجان المعاهد الأزهرية في امتحانات نهاية العام

أهم الأخبار.. جومانا مراد: اشتريت مدفن وخايفة من لقاء ربنا.. السياحة تحذر من إعلانات الحج الوهمية

هل تجوز الأضحية بغير الأنعام مثل الطيور؟.. آراء الفقهاء

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

هل الأموات يسمعون الأحياء؟ اعرف حال المتوفي في القبر

في ليلة ختم القرآن.. وزير الأوقاف: هذا تاريخ جديد لمساجدنا وللدعوة في العالم

ترشيحاتنا

عرض دعائي .. روسيا ترد على مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ