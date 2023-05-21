أبو الغيط يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع"

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه، وذلك من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن أبو الغيط شدد على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه خصوصا بعد أن تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة الأزمة السودانية وصدر قرار يدعم تلك المحادثات.