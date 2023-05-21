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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

فيلم Killers of the
فيلم Killers of the Flower Moon

حرص أبطال فيلم "Killers of the Flower Moon" على حضور جلسة تصوير بمهرجان كان السينمائى الدولى والذى يقام حاليا فى فرنسا. 

وحضر جلسة التصوير أبطال الفيلم ومنهم  روبرت دي نيرو و ليوناردو دي كابريو ووليلي جلادستون ومارتن سكورسيزي. 

شاهد الفيديو هنا 

الفيلم مقتبس من كتاب ديفيد جران غير الروائي، ويحكي الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما، واعتمد الإعلان الدعائي على تعليق صوتي واستعراض مشاهد من الفيلم دون جمل حوارية.

شاهد الفيديو هنا 

مهرجان كان السينمائى الدولى 

واختارت ادارة مهرجان كان فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.  

في الوقت نفسه تتوارى آمبر هيرد عن الأنظار بعد قضية التشهير التي استمرت لفترة طويلة في المحاكم، وحصل جوني ديب على حقوق رد الاعتبار كاملة بعدما تجنبته هوليوود لفترة طويلة، ووصفته بأنه "ضارب زوجته".

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.

وطغى حضور جوني ديب لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي على الأجواء، بعدما استعاد بريقه خلال الفترة الماضية، وانتهى من قضيته مع آمبر هيرد، ويقضي أوقاته ما بين السفر والرسم والاستمتاع بالانتصار.

فيلم Killers of the Flower Moon مهرجان كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي مهرجان كان روبرت دي نيرو ليوناردو دي كابريو مارتن سكورسيزي

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