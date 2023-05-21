إصابة سائق وتباع في انقلاب مقطورة بالإسماعيلية

شهد كوبرى القرية الفردان في محافظة الإسماعيلية، انقلاب سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بالدريس " علف الحيوانات"، ما أسفر عن إصابة قائدها.

إخطار بانقلاب سيارة نقل ثقيل

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بالدريس "علف الحيوانات"، أعلى كوبرى اليوترن الشمالي لقرية الفردان، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة.



انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الإسعاف ينقل المصاب

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق الإسعاف، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات، حيث تم إسعافه وإيداعه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث

من جهة أخرى، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان بالعمل على رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

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