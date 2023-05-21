بعد خروج صن داونز.. جنوب إفريقيا تدعم بيرسي تاو فى نهائي ابطال افريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة جنوب أفريقية: بعد خروج صن داونز.. جنوب أفريقيا كلها خلف بيرسي تاو في المباراة النهائية. 🔴"

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز ويضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.