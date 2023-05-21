على معلول يخطف الأنظار في جلسة تصوير لأشهر الماركات العالمية.. شاهد

خضع علي معلول نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، لجلسة تصوير خاصة، بملابس من التسعينيات تابعة لإحدى شركات الدعاية العالمية.

وظهر النجم التونسي مرتدي تيشرت باللون الابيض، وشورت رمادي، كما ارتدى شراب باللون الأبيض، وحذاء رياضي بنفس اللون.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز ويضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.