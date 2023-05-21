وفاة فريد في حادث سير .. صدمة لجمهور مسلسل الطائر الرفراف

أعلنت وسائل إعلام تركية، عن ترك الممثل التركي دوكان بولات، الذي يجسد شخصية فؤاد في مسلسل الطائر الرفراف، العمل بسبب موته خلال الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

وحسب وسائل الإعلام التركية، سيموت فريد خلال الأحداث بعد تعرضه لحادث سير.

طائر الرفراف



يذكر أن مسلسل الطائر الرفراف يتابعه عدد كبير من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي.

ويعد مسلسل الطائر الرفراف من أقوى المسلسلات التركية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، بسبب قصته الرومانسية.



وتمتاز أحداث مسلسل الطائر الرفراف بالإيقاع السريع والمزج بين الفانتازيا والواقعية.

وتدور قصة الطائر الرفراف حول الشاب المتهور الذي يدعى فريد، حيث يعود من أمريكا ناكرا العادات والتقاليد في تركيا ليقع في العديد من المشاكل التي نجمت عن أفعاله الطائشة.



ويعرض مسلسل الطائر الرفراف، في تمام الساعة الـ 8 بتوقيت القاهرة، الـ 8 بتوقيت السعودية، يوم الجمعة، عبر قناة Star TV التركية.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الطائر الرفراف

ويعرض مسلسل الطائر الرفراف على قناة Star TV التركية الموجودة على القمر تركسات

التردد: 12209

الاستقطاب: افقي

الترميز: 3000

كما يعرض مسلسل الطائر الرفراف عبر منصة «شاهد vip».