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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار يواصل تراجعه ..أسعار العملات العربية في مصر اليوم

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية

شهدت أسعار العملات العربية،استقرارا فى بنوك مصر والأهلي علي مدار تعاملات الأسبوع فيما تراجع الدينار الكويتي في البنك المركزي بقيمة 18 قرشا .

 ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 21 مايو 2023وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .

 

أسعار العملات العربية 

الدينار الكويتي يسجل 100.46جنيه 

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد عند 99.45جنيه للشراء و100.46جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

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مع اقتراب موسم الحج.. أسعار الريال السعودى في مصر اليوم

 

أسعار العملات العربية فى بنك مصر 

وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 99.46جنيه للشراء و 100.46جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي 

وسجلت العملات العربية  اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.35جنيه للشراء و 100.70 جنيه للبيع مقارنة 100.88جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا .

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.21جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية الجنيه المصري البنك المركزي البنك الاهلي اليوم الأحد

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