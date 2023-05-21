التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديا مانشستر سيتي وتشيلسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.
خط الدفاع: ووالكر، لويس، أكانجى، لابورت.
خط الوسط: فيليبس، جوميز، بالمر.
خط الهجوم: جوليان ألفاريز، رياض محرز، فيل فودين.
بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: سيلفا، تشالوباه، فوفانا، أزبيليكوتا، لويس هال.
خط الوسط: إنزو فرنانديز، كالاجر، لوفتس تشيك.
خط الهجوم: رحيم سترلينج، كاى هافيرتز.
وكان نادي مانشستر سيتي قد حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 رسميًا قبل جولتين من المسابقة.