شوبير يفجر مفاجأة عن الأهلي بعد الوصول لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا

وصل الأهلي للمباراة النهائية بدوري الأبطال للمرة الرابعة تواليا والسادسة عشر في تاريخه، ليقابل الوداد المغربي في النهائي القاري للمرة الثالثة والثانية تواليا.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يسكن شباكه أهداف منذ بداية الادوار الاقصائية في دوري أبطال إفريقيا.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز وضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.