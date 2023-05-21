تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز
خط الوسط: تشواميني - كامافينجا - داني سيبايوس
خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يأتي فريق فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.