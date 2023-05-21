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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. 8 حالات إصابة بمرض الحمى المالطية

تونس
تونس

رصدت سلطات الصحة في تونس، اليوم الأحد، 8 حالات إصابة بمرض الحمى المالطية، ما استدعى تحذير المواطنين من أسباب الإصابة.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن مدير الصحة في ولاية باجة التونسية، إلياس عمار، تحذيره للمواطنين من الحليب واللحوم القادمة من مصادر غير مراقبة، وذلك بعد رصد 8 إصابات بمرض الحمى المالطية، التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في معتمدية تبرسق.

ورجح المسؤول التونسي ارتفاع عدد المصابين، حيث أن ولاية باجة منتجة للحليب كما أن عددا كبيرا من المواطنين يستهلكون الحليب غير المعقم.

ولفت عمار إلى أنه من بين أعراض مرض الحمى المالطية ارتفاع درجة الحرارة والتعرق وفقدان الشهية والصداع وآلام في العضلات والظهر والإعياء، داعيا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره.

وأضاف عمار أن الحمي المالطية لا تشكل خطرا على حياة الإنسان إلا في بعض الحالات، غير أنها تتطلب فترة طويلة من العلاج، حيث يجب تناول الأدوية لمدة 6 أسابيع، داعيا المزارعين إلى استشارة الطبيب البيطري وأخذ الاحتياطات اللازمة، وعدم التعاطى مباشرة مع فضلات الأبقار خاصة عند الولادة.

وحث المدير الجهوي على اتباع برتوكولات صحية بسيطة من شأنها الوقاية من المرض، من بين ذلك ارتداء القفازات والكمامة وأحذية تحمي القدمين حتى لا يلامس الجسم التبن وكل ما تلامسه البقرة المريضة.

الحمى المالطية حالات إصابة قناة نسمة التونسية مرض الحمى

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