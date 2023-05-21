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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عقد قران محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي خلال الفتره الراحة . 


وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمد الشناوي عقد قرآنه خلال فترة الراحه التي حصل عليها بسبب إيقافه  3 مباريات والإصابة
مبروووووك من القلب لحارس الأهلي و مصر  الشناوي ".


تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز وضرب موعدًا مع النادي الأهلي.


وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.

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حارس مرمي النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا عمرو الدرديرى محمد الشناوي الوداد المغربي محمد الشناوي حارس الاهلي عقد قران

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مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

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