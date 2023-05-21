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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بصعود فريق الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا؛ بعدما قدّم مباراة رائعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي؛ استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي يوم الأحد 4 يونيو 2023 في مباراة الذهاب، على أن تكون مباراة العودة يوم 11 من ذات الشهر في كازابلانكا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

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وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن صعود فريق الوداد كان مفاجأة، والنادي الأهلي يُمثّل مصر في هذه البطولة، مشيدًا بسماح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي خلال لقاء الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف موسى، مساء اليوم الأحد: «كل مواطن مصري يشجع الأهلي، البطولة إن شاء الله ستُحسّب لمصر؛ النادي الأهلي حصل على أكبر عدد جوائز في هذه البطولة، المباراة دي بيتفرج عليها مئات الملايين حول العالم، والأهلي يحتاج للجمهور؛ بتكلم على نهائي أبطال أفريقيا، وبنتكلم على التشجيع النهائي».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، موجهًا حديثه لإدارة الأهلي قائلاً: «أنا بخاطب الكابتن الخطيب؛ قللوا أسعار التذاكر شوية علشان ندي إتاحة للناس تحضر هذه المباراة. الجمهور اللي رايح يشجع له أدوات بيشجع بيها يدخل بما هو مسموح أو متاح زي أعلام النادي؛ واللي يغلط يتحاسب؛ وإحنا عارفين القانون وأهمية هذه المباراة؛ لأن الأهلي يمثل مصر».

وتمنى أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن يبدأ مجلس إدارة الأهلي استعدادات مُبكرة للقاء يوم 11 يونيو في كازابلانكا من ناحية ملف التأشيرات والتحكيم؛ بشكل مُسبّق؛ لكي يستطيع النادي الأهلي حصد كأس هذه البطولة؛ مستطردًا: «عاوزين من مباراة العودة إيه!».

وأوضح موسى، أننا نحتاج دعم الأهلي بالجمهور في اللقاء المُقبل؛ متابعًا: «النادي الأهلي مش بيلاعب النزهة ولا كفر البطيخ مع احترامي للكل؛ الأهلي يستحق كل الدعم والمُساندة، وسنة 2023 بتاعتنا؛ لأن الأهلي أفضل وفي أحسن حالاته».
 

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