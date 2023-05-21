رجل محترف.. أحمد موسى: تعيين حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، أتمت التعاقد مع الكابتن حلمي طولان، رئيسًا لجهاز الكرة، ومديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للكابتن معين الشعباني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الجهاز المعاون للكابتن حلمي طولان، يضم الكابتن مجدي علام مدربًا عامًا، والدكتور ممدوح المحمدي مدربًا عامًا، والكابتن أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى".

وأعلن موسى أن الكابتن حلمي طولان يقود فريق سيراميكا كليوباترا بدءًا من مباراة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة ٢٩ من عمر الدوري الممتاز".

وتابع: "الكابتن حملي طولان من المدربين المحترمين ومن الشخصيات المحترمة، ورجل أخلاق ومؤدب ومحترف، مثل أساطير نادي الزمالك"، وأمامه مهمة ونتمى أن يكون ترتيب سيراميكا في الدوري أفضل من الترتيب الحالي".

