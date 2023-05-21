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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يكشف حقيقة العروض الخارجية لـ رحيل زيزو عن الفريق

صدى البلد

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق، حقيقة قرب رحيل أحمد سيد “زيزو” نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال طارق السيد، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": إن هناك بعض الأحاديث حول ورود عرض جديد لرحيل زيزو عن الزمالك إلى الريان القطري"، مشددا على أن الأمر لم يرتق للعرض الرسمي. 

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وأضاف أن الأمر مجرد بعض احاديث وكلاء للاعبين مع زيزو؛ لإقناعه بالرحيل عن الزمالك، لافتا إلى  أن الزمالك لم يتحدث مع زيزو في هذا الشأن.

وتابع أن زيزو أحد العناصر الأساسية في الزمالك، ورحيله سيكون مؤثرا على الفريق.

واختتم تصريحاته، أن زيزو سينتظر لنهاية الموسم الجاري لحين تحديد موقفه النهائي من الرحيل أو البقاء في الزمالك .

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