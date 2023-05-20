طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطة الأندية بشأن أزمة أوسوريو

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق عن أزمة اوسوريو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عقب مباراة الفريق أمام اسوان

وأكد طارق السيد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن اوسوريو عقب المباراة كان يرغب في الحديث مع لاعبي الفريق عن بعض الأخطاء ولكن اضطر للمغادره سريعا لحضور المؤتمر الصحفي مما ادي لغضبه وعصبيته

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك سيقوم بإرسال خطاب رسمي لرابطة الأندية المحترفه لتأخير بدء المؤتمر الصحفي عقب المباراة حتي يتثني لاوسوريو الحديث مع اللاعبين عن سلبيات المباراة.

وتابع أن الزمالك سيرسل الخطاب سريعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الأمر