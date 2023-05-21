بحبك وبحترمك جدا.. دينا الشربيني تشارك تامر حسني بطولة تاج

حرصت الفنانة دينا الشربيني، على توجيه رسالة إلى النجم تامر حسني، الذي تشاركه البطولة في فيلمه الجديد «تاج»، المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائي الفترة المقبلة.



وكتبت دينا عبر حسابها علي فيسبوك "تامر.. مهما اتكلمت أو قلت مش هعرف اشرحلك انا سعيده اد ايه بكلامك ..انا كنت بحبك وبحترمك جدا علي المستوى الفني ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدا على المستوى الشخصي.



وتابعت "ربنا يوفقك وينجحك أكتر واكتر وان شاء الله تاج يكسر الدنيا زى كل اعمالك 🙏 علشان المجهود الجبار اللي انت عامله فيه اللي انا شخصيا شوفتوا بعينى"