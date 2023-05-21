مكي يعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة الإسماعيلي

أعلن محمد مكي المدير الفني الجديد لحرس الحدود، تشكيل لقاء فريقه أمام نظيره الإسماعيلي، فى الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز، المحدد موعده السابعة مساء اليوم الأحد، بإستاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل حرس حدود كالتالي:-

حارس مرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد رضا ...محمود بن والي ... خالد سامي ... أحمد قناوي شديد

خط الوسط مصطفى جمال ... أحمد فيلكس ... حامد الجابري .. اسلام جمال

خط الهجوم .. مصطفي زيكو... فلانتين اودو

ويجلس على مقاعد البدلاء أحمد السعدني حارسا ومحمد أحمد عبد الله وأحمد أيمن وغريب ياسر وأحمد قاسم ووجيه عبد الحكيم ورمزي خالد وأحمد داوودا وكينجسلي.