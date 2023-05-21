بيان عاجل من الحكومة الفلسطينية بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي هدم 57 مدرسة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إنه علينا جميعا وقف العدوان الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع بيانات التنديد سواء كان ذلك من الأمم المتحدة أو أي جهة كانت.

وأضاف اشتية في تصريحات خلال زيارته إلى وزارة الحكم المحلي في رام الله: "مثل ما أهلنا في مدينة القدس أحبطوا وانتصروا في معركة البوابات، يجب أن نربح المعركة اليوم في المسجد الأقصى، لأنه السد المنيع لتاريخنا وديننا وحضارتنا ومستقبلنا وهويتنا الوطنية، والاعتداء ليس على المسجد الأقصى فقط ولكن أيضا على الكنائس والمقدسات ولذلك شعبنا يقف موحدا في مواجهة هذا العدوان".

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل تنوي هدم 57 مدرسة في مختلف المناطق في الضفة الغربية تحت ذريعة أنها موجودة في المناطق المسماة "ج"، لذلك في الوقت الذي نحن فيه ندافع عن المسجد الأقصى أيضا، هذا العالم الذي يكيل بمكيالين لا يمكن أن يبقى صامتا على تدمير البنية التحتية للتعليم في المناطق المسماة "ج" في مسافر يطا ومختلف المناطق الفلسطينية، ولذلك نحن أيضا مثلما نبني سندافع عن أرضنا ومدارسنا ومقدساتنا بكل ما نستطيع من قوة.

وتابع: "نحن نعمل على استكمال عملية ملكية المباني العامة في كل أنحاء فلسطين، فمنذ أن تأسست السلطة الوطنية لم يكن هناك مباني ملكيات عامة، وبالتالي كان معظمها مباني مستأجرة، لذلك نحن اليوم سعداء، بأن هذا المبنى تم بناؤه وتصميمه على قطعة الأرض بتبرع من بلدية رام الله، وهذه خطوة نحو أن تكون كامل سفاراتنا في العالم ملكا عاما، ولجميع المباني العامة ولاحقا المديريات في المحافظات تكون في هذا الاتجاه أيضا".