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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

ثقافة الشيوخ توصي بالاهتمام بتدريب وتأهيل المرشدين السياحيين

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة سها سعيد

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل اللجنة ، بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المرشدين السياحيين للتعامل مع الرحلات التى ستنظمها الشركات السياحية بشأن مسار العائلة المقدسة.

تعريف السائحين بمسار العائلة المقدسة

وأكدت النائبة الدكتورة سها سعيد أهمية الدور الذى يجب أن يلعبه المرشد السياحي لتعريف السائحين بمسار العائلة المقدسة .لافتة إلي ضرورة تأهيل المرشدين السياحيين لهذا العمل الهام والذى يحظي باهتمام عالمي ،لاسيما بعد إدراج  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي.


من جانبه كشف الدكتور سمير عبد الوهاب القائم بأعمال المرشدين السياحين عن مشكلات عديدة تواجه هذا القطاع وعلى رأسها التدريب .وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم : أن موارد نقابة المرشدين السياحيين هى حصيلة اشتراكات الأعضاء والتى لاتتعدى مبلغ ال 60جنية للعضو .

وأشار  إلي أن مسار العائلة المقدسة جزء من دعم السياحة ،ونحن فى حاجة ماسة إلي  رفع الوعى لدى المرشدين بأهمية هذا المسار الديني  ،لاسيما وأن الدراسات التى حصلوا عليها وكذلك التدريبات لم تتطرق إلى مسار العائلة المقدسة .
وقال :أضطررت إلي القيام برحلة العائلة المقدسة بمفردي دون الأستعانة بأحد لفهم هذة الرحلة .


وعلقت النائبة الدكتور سها سعيد قائلة : بأن شركات السياحة هى التى تعد هذا البرنامج وهذا يعني أن السائح يجب ربطه بالمجتمع.


وأشارت النائبة سها سعيد إلي أهمية  تدريب المرشدين السياحين على هذا النوع من السياحة وإدراجه ضمن برامج السياحة ودمج المجتمع المحلى مع هذة الزيارات. 


وعلق القائم بأعمال نقابة المرشدين قائلا: أن تدريب المرشدين السياحيين يتم أما عن طريق النقابة أو وزارة السياحة، وقال :المشكلة أن موارد النقابة محدودة ونحتاج إلي تعديل القانون الحالي رقم 122 لسنة 1983.

الاحتفالات الشعبية التدريبات الأمم المتحدة الشركات السياحية العائلة المقدسة

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