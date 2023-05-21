ميار شريف تتأهل لثمن نهائي بطولة الجائرة الكبرى للتنس

تأهلت ميار شريف المصنفة رقم 43 عالميًا في التنس إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الجائزة الكبرى بالمغرب فئة 250 نقطة، عقب الفوز على المصنفة رقم 81 عالميًا كاترينا باينديل بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتفوقت ميار في المجموعة الأولى بنتيجة 6–1، قبل أن تواصل تألقها وتحسم المجموعة الثانية بنتيجة 6–3 وتفز بالمباراة.

ومن المقرر أن تلتقي ميار شريف في الدور ثمن النهائي، مع الفائز من مواجهة، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش والأرجنتينية جوليا ريرا.

في سياق آخر، أعلن الإسباني رافائيل نادال المصنف رقم 14 عالميًا الانسحاب من بطولة رولان جاروس المفتوحة، التي تعد ضمن بطولات الجراند سلام الكبرى فئة 2000 نقطة، بسبب الإصابة.

كما قرر نادال بأن العام القادم 2024 سيكون الأخير له مع رياضة التنس.