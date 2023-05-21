رئيس "إرادة جيل": الدعم المالي للأحزاب ضروري مع مراقبة أوجه الإنفاق

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن الحوار الوطني خطوة مهمة لتطوير دور الأحزاب في الشارع، وتحدثنا في جلسات الحوار الوطني بشأن مستقبل لجنة شؤون الأحزاب، مع زيادة الاختصاصات، التي تغطي أوجه القصور، من رقابة وتشجيع للعمل الحزبي.

وأضاف مطر خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية لما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز"، أننا مع دعم الأحزاب من الدولة دعما ماليا واضحا وصريحا، لأن الدعم من الدولة يعتبر حرا غير خاضع لأي أيديولوجيات.

إنشاء الأحزاب بالإخطار

ولفت إلى أنه لا يوجد حزب يمكنه القيام بدوره دون دعم مالي مع مراقبة من الجهاز المركزي ولجنة شؤون الأحزاب، ويمنح للحزب الذي لديه وجود في الشارع ولديه نواب في البرلمان، وتسير وفق معايير تطبق على الجميع.

وأوضح أن إنشاء الأحزاب بالإخطار هذا ما ينص عليه الدستور، لكن الخلاف كان حول عدد الأعضاء المطلوب انضمامهم للحزب حتى يتم تأسيسه، بعض المشاركين في الحوار الوطني قالوا ألفا والبعض قال 5 آلاف، وهذا رقم لا يكفي يجب أن يزيد لتوسيع المشاركة.

ولفت إلى أن القائمة النسبية لها إيجابيات لكن بها سلبيات، الأولى أن رقم 1 في القائمة يضمن الفوز بينما رقم 10 مهما حشد من أصوات لن يفوز، والثانية أن نظام الكوتة الذي أقره الدستور لن يتحقق في القائمة النسبية.