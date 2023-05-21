عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "إرادة جيل": الدعم المالي للأحزاب ضروري مع مراقبة أوجه الإنفاق

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن الحوار الوطني خطوة مهمة لتطوير دور الأحزاب في الشارع، وتحدثنا في جلسات الحوار الوطني بشأن مستقبل لجنة شؤون الأحزاب، مع زيادة الاختصاصات، التي تغطي أوجه القصور، من رقابة وتشجيع للعمل الحزبي.

وأضاف مطر خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية لما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز"، أننا مع دعم الأحزاب من الدولة دعما ماليا واضحا وصريحا، لأن الدعم من الدولة يعتبر حرا غير خاضع لأي أيديولوجيات.

إنشاء الأحزاب بالإخطار

ولفت إلى أنه لا يوجد حزب يمكنه القيام بدوره دون دعم مالي مع مراقبة من الجهاز المركزي ولجنة شؤون الأحزاب، ويمنح للحزب الذي لديه وجود في الشارع ولديه نواب في البرلمان، وتسير وفق معايير تطبق على الجميع.

وأوضح أن إنشاء الأحزاب بالإخطار هذا ما ينص عليه الدستور، لكن الخلاف كان حول عدد الأعضاء المطلوب انضمامهم للحزب حتى يتم تأسيسه، بعض المشاركين في الحوار الوطني قالوا ألفا والبعض قال 5 آلاف، وهذا رقم لا يكفي يجب أن يزيد لتوسيع المشاركة.

ولفت إلى أن القائمة النسبية لها إيجابيات لكن بها سلبيات، الأولى أن رقم 1 في القائمة يضمن الفوز بينما رقم 10 مهما حشد من أصوات لن يفوز، والثانية أن نظام الكوتة الذي أقره الدستور لن يتحقق في القائمة النسبية.

إكسترا نيوز أحزاب الجهاز المركزي الحوار الوطني القائمة النسبية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

قوات بوتين "منهكة".. قائد روسي سابق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ