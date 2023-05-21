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رئيس التحرير
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ديني

داود لوفد هيئة ضمان الجودة:رسالة الأزهر الشريف عالمية منذ أكثر من ألف عام

صدى البلد

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف " تعليمية- بحثية- مجتمعية" رسالة عالمية قائمة على التعاون لما فيه المصلحة للإنسانية كلها دون النظر إلى اللون أو الجنس.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال استقباله فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء لمراجعة بعض البرامج بكليات: اللغات والترجمة، والعلوم بنين، والعلوم بنات، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الأزهري؛ أن جامعة الأزهر تتميز عن غيرها من الجامعات بأنها موجودة في جميع محافظات الجمهورية من خلال 90 كلية، إضافة إلى 18 معهدًا بكليات العلوم والدراسات الإسلامية والشريعة والقانون والتجارة، هذه الكليات والمعاهد تقدم تعليمًا متنوعًا متميزًا يخرج طاقات بشرية تلبي حاجة المجتمع، بجانب طلاب وافدين من مختلف دول العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن التعليم الجيد هو الذي يسهم في صناعة المعرفة لا استهلاكها، حتى تكون لنا راية مرفوعة، وكلمة مسموعة، ومن هنا علينا بالجد والاجتهاد في طلب العلم؛ لذلك فإنني أرحب بالنقد البناء الذي نستطيع من خلاله أن نضع أيدينا على نقاط الضعف حتى نستطيع تحويلها إلى نقاط قوة.

وذكر رئيس الجامعة أن 28 كلية من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم استطاعت الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك فإنه إلى الآن تم اعتماد 28 برنامجًا تعليميًّا.

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