قائد كبير بالجيش الأوكراني يزور باخموت .. ويعلن عن تقدم قواته على أطرافها

أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، أنه قام بزيارة القوات على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة باخموت.

وقال سيرسكي، عبر “تلجرام”، إنه شكر وكرّم المقاتلين في الألوية “الذين يدمرون العدو كل يوم”، ولم يحدد بالضبط متى قام بالرحلة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، إن “أوكرانيا لا تزال في موقع دفاعي في مدينة باخموت”، لكنه قال إن “قواته تحرز تقدما على جوانب المدينة”.

وأضاف: “على الرغم من حقيقة أننا نسيطر الآن على أطراف المدينة، إلا أن أهمية الدفاع عنها لا تزال قائمة”.

وأوضح أن “هذا سيوفر لنا في المستقبل فرصًا لدخول المدينة عندما يتغير الوضع التشغيلي في الجبهة”.

وبينما أعلنت روسيا ومجموعة فاجنر الروسية النصر في باخموت، تدعي أوكرانيا أنها تحتفظ بمنطقة صغيرة في الجزء الغربي من المدينة، وأن تقدمها في المناطق المحيطة بالمدينة جعلها في وضع قوي.