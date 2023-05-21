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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأسرع وقت .. دول أوروبية تتدخل لإنهاء حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن العديد من الدول الأوروبية ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

أوضحت الصحيفة أن "العديد من الدول، وخاصة في أوروبا، تدعم بالفعل أوكرانيا بلا فتور على أمل أن تأتي حقبة ما بعد الحرب قريبًا وأن تكون قادرة على استئناف أعمالها مع روسيا".

وأشارت إلى أن خطة أوكرانيا لمهاجمة شبة جزيرة القرم سياسياً واستراتيجياً ليست فكرة جيدة.

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وقالت: "أوكرانيا منهكة وتعتمد على الدعم الدولي. ومن الخطورة أن ترسل قواتها المحدودة ضد شبه جزيرة القرم  التي سيطرت عليها روسيا لما يقرب من عقد من الزمان وعلى الأرجح محصنة بمواقع دفاعية".

ويتحدث السياسيون الغربيون باستمرار عن كيف يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة ويقومون بضخ الأسلحة بشكل متزايد في نظام كييف.

ورد الكرملين بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.

أوكرانيا روسيا كييف نظام كييف شبه جزيرة القرم

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