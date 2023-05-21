رضا شحاتة يعلن تشكيل فريق غزل المحلة لمواجهة بيراميدز

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء بيراميدز بعد قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، محمد بازوكا ، مصطفى العش ، السيد الشبراوى .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميدماو ، محمد جابر ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جبريل أوريك ، عبدالرحمن عاطف " أجويرو " .

الاحتياطى .. أحمد رضا ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش ، طارق سامى .