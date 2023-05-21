برلماني: لا بد من توعية المواطن بأهمية المجالس المحلية

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن قانون المحليات ينتظره المصريون، حيث يبلغ عدد المجالس المحلية نحو 50 ألف شخص تنتشر في ربوع الجمهورية لتأدية دورها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية لما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك خلافات ستظهر في البداية، لكن المهم التجربة، ودعم اللامركزية بحسب نص الدستور.

نظام الانتخابات

ولفت إلى أننا نحتاج الى رفع وعي المواطن بأهمية المجالس المحلية، لأنه هو من ينتخبها، وأتمنى أن يكون هناك توافق في نظام الانتخابات، وبخاصة بعد النقاش مع أغلب الأحزاب، ونرى أن القائمة النسبية ستكون الأنسب.