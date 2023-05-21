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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابتسامة مشرقة.. زوجة أحمد السقا تسحر قلوب متابعيها |شاهد

زوجة احمد السقا
زوجة احمد السقا

خطفت الإعلامية مها الصغير أنظار متابعيها بجلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وبدت زوجة السقا بإطلالة جذابة، مرتدية بنطال وبليزر ستان بنقشة الورود، وإعتمدت الشعر الأشقر الجذاب، وتركته يتدلى بتصفيفة الويفي المرتبة والناعمة؛ لتعطي لوك مميز وأنيق.

عمل مها الصغير

انضمت الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا. 

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وأنضمت إليهم زوجة أحمد السقا. 

وتتنوع فقرات البرنامج بين الفقرات الخدمية التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كافة المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش كافة الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

الجدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time  وأجرت حوارات فنية هامة مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.

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زوجة احمد السقا الإعلامية مها الصغير إطلالة ساحرة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

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