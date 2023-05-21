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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين بإطلالة تبرز جمالها في أحدث ظهور .. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميرنا نور الدين وهي ترتدي جمبسوت جينز، ونسقت مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها مسندلًا، وحازت الإطلالة على  إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها ومحبيها.

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٢٣١٧
IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٢٣١٠
IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٢٣١٠
إطلالات ميرنا نور الدين اطلالة تبرز جمالها الفنانة ميرنا نور الدين جمبسوت جينز فيلم بعد الشر

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