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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في العياط

المهندس محمود حلمي
المهندس محمود حلمي رئيس مدينة العياط

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .

وفي هذا السياق، تمكن المهندس محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط، من ضبط تروسيكل محمل بـ 20 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، في أثناء تهريبها للسوق السوداء، وقبل بيعها.

يأتي ذلك، إيماء لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور ابراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، بشأن الحفاظ على مقدرات وحقوق المواطنين من سرقتها عن طريق التجار الجشعين ومحتكري سرقة الدعم الذي تقدمه الدولة.

وتم تسليم الدقيق  لإدارة التموين وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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