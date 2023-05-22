غارات روسية على دنيبرو وسماع دوي 15 انفجارًا

أعلن مسؤولون صباح اليوم الاثنين أن روسيا شنت هجومًا جويًا خلال الليل على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا، حيث أفادت وسائل الإعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات.

وقال حاكم دنيبرو سيرهي ليساك عبر تطبيق “تيليجرام”، إن غارات روسية تم شنها خلال الليل، وسمع دوي 15 انفجارًا.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الانفجارات هي أنظمة دفاع جوي دمرت أهدافها أم صواريخ روسية أو طائرات مسيرة تصيب أهدافها، لكن حاكم منطقة دنيبرو، أشاد بالمدافعين.

وقال الحاكم سيرهي ليساك "بفضل قوات الدفاع، صمدنا أمام الهجوم. التفاصيل ستأتي في الوقت المناسب".

وأفادت وكالة أنباء "أر بي سي" الأوكرانية أنه سُمع حوالي 15 انفجارًا في دنيبرو خلال أكثر من 90 دقيقة من الإنذارات بالغارات الجوية.

ولم يتسن لوكالة “رويترز” التحقق بشكل مستقل من التقارير.

ومع اقتراب هجوم أوكراني مضاد، استأنفت روسيا ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار هذا الشهر بعد هدوء دام شهرين تقريبًا.

وتأتي الآن موجات من الهجمات عدة مرات في الأسبوع ، وهي أشدها حدة في الحرب، حسب ما نقلته صحيفة “جارديان” البريطانية.