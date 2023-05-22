مع ارتفاع الذهب.. توقعات عالمية باستمرار تراجع الدولار حتى نهاية العام

توقع المصرف الاستثماري السويسري (UBS)، يوم الاثنين، استمرار طلب البنوك المركزية على الذهب قوياً حتى بعد عام قياسي من المشتريات.

وفي 2022، اشترت البنوك المركزية 1078 طناً من الذهب وهو أعلى مستوى سنوي من الطلب على المعدن الأصفر منذ بدء الإحصاء عام 1950، وأكثر من ضعف المستوى المسجل في 2021.

وبحسب وسائل إعلام فوفقاً لتقديرات المصرف السويسري، فإن مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس تتجه لتسجيل مستويات 700 طن عن العام الجاري.

وعلى الرغم أنه مستوى أقل من المسجل في 2022، لكن لا يزال أعلى من المتوسط 500 طن منذ عام 2010.

وقال البنك في مذكرة "نعتقد أن الاتجاه الخاص بشراء البنوك المركزية للذهب سيستمر وسط ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والتضخم المرتفع".

وأضاف انه "ربما أدى قرار أميركا بتجميد الاحتياطيات الأجنبية الروسية في أعقاب بدء الحرب بين موسكو وكييف إلى تأثير طويل الأمد على سلوك البنوك المركزية".

وكانت بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن البنوك المركزية اشترت 228 طناً من الذهب خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.

كما يرى UBS أن سعر الذهب قد يرتفع إلى 2100 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري، ويصل إلى 2200 دولار بحلول مارس 2024.

وأرجع البنك تلك التوقعات إلى ضعف الدولار، والذي من المتوقع انخفاضه بشكل أكبر مع تأهب الاحتياطي الفدرالي لوقف دورة التشديد النقدي في حين تستمر البنوك المركزية الأخرى في زيادة أسعار الفائدة.