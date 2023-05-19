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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بلومبيرج الشرق : الجنيه المصري يرتفع بالسوق الموازية مع ضعف الطلب على الدولار

صدى البلد

نشرت بلومبيج الشرق تقريرا يتضمن ان الجنيه المصري ارتفع 12% في السوق الموازية المحلية خلال الأسبوع الماضي في ظل تقلص الطلب على الدولار الأميركي.

وجرى تداول العملة المصرية عند نحو 37 جنيهاً للدولار الخميس، مقارنة بـ42 جنيهاً يوم الجمعة الماضي، وفقاً لعدة متداولين. وقال الأشخاص الذين فضلوا عدم نشر هوياتهم إن العملة قد تواصل الارتفاع في الأيام المقبلة.

أوضح المتداولون عبر التقرير، أن الطلب على الدولار ضعف فجأة، مما دفع التجار إلى تقليل النشاط. ويُتداول الجنيه عبر القنوات الرسمية بالبنوك عند مستوى 30.9 أمام الدولار.

ضرب الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد المصري بشدة، مما أحدث زيادات كبيرة بأسعار المواد الغذائية والوقود وتسبب في أسوأ أزمة نقص بالعملات الأجنبية تشهدها البلاد منذ سنوات. خفضت الحكومة قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ الربع الأول من 2022، مما ساعد على تأمين حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
 

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