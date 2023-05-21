عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية النهاية.. الدولار الأمريكي ينخفض ​​إلى أدنى مستوى عالميا منذ 25 عامًا

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفضت حصة احتياطيات الدولار الأمريكي في البنوك المركزية إلى 59٪ من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي عالميا، وهو أسوأ مستوي للعملة الأمريكية منذ 25 عامًا، وفقًا لمراجعة تكوين العملات الرسمية لاحتياطيات النقد الأجنبي التي أعدها صندوق النقد الدولي.

وقال بعض الخبراء إن هذا يكشف عن انخفاض دور الدولار الأمريكي في الاقتصاد الدولي.

وقدر الخبراء الماليون أن حصة الدولار الأمريكي في الأصول الدولية ستستمر في التناقص طالما أن البنوك المركزية في الأسواق النامية والاقتصاد الناشئ تبحث عن تغيير إضافي في تكوين العملات لأصولها.

وأعلنت بعض الدول مثل روسيا بالفعل هدفها للقيام بذلك.

نهاية الأخضر.. إجراءات غير مسبوقة من روسيا للتخلي عن الدولار الأمريكي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

وفي وقت سابق، اتفق قادة 10 دول من جنوب شرق آسيا وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” على استخدام عملاتهم المحلية في التجارة الدولية، وستخفض الـ10 دول تسوية المدفوعات التجارية بالدولار الأمريكي وتستخدم عملاتها المحلية في المعاملات.

وتريد هذه الدول أن تشجع استخدام العملات المحلية في المعاملات الاقتصادية والمالية.

والدول الـ10 التي قررت التخلي عن الدولار الأمريكي هي: بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

كما ستساعد هذه الخطوة هذه الدول على إنهاء اعتمادها على الدولار الأمريكي وتعزيز عملاتها المحلية بشكل كبير.

وظهرت آلية جديدة لتسهيل التسويات بغير الدولار الأمريكي بعد عدة أسابيع من تعليق المحادثات بشأن تسوية المعاملات التجارية بين روسيا والهند بـ الروبل والروبية بسبب مخاوف من موسكو ونيوديلهي بشأن عقوبات ثانوية.

الدولار الدولار الأمريكى العملات الرسمية صندوق النقد الدولى روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

موضوعات متعلقة

بسبب التدخل في شئونها.. إجراء عاجل من إيران ضد سويسرا

ضربة روسية.. مجموعة هاكرز تعلن إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

بعد أضنة.. زلزال قوي يضرب ولاية شانلي أورفا التركية

مفاجأة صادمة.. بيان عاجل من تركيا بشأن تدخل السويد في الانتخابات الرئاسية

بيان عاجل من الحكومة الفلسطينية بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي هدم 57 مدرسة

مفرمة لحم.. بايدن يعلن عن خسائر كارثية للجيش الروسي في معارك باخموت

إنذار لـ زيلينسكي.. جنرال أمريكي يحذر من سقوط خاركيف وأوديسا بقبضة روسيا

بسب أوكرانيا .. المجر تتحرك بعد تهديدات بوقف خط أنابيب النفط" دروجبا"

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

قوات بوتين "منهكة".. قائد روسي سابق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ