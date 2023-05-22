إسقاط 15 مسيرة روسية و4 صواريخ كروز في دنيبرو الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن إسقاط 15 طائرة مسيرة روسية و4 صواريخ كروز في مدينة دنيبرو.

وقال حاكم دنيبرو سيرهي ليساك في برقية: "بفضل قوات الدفاع، صمدنا أمام الهجوم"، كاشفًا في وقت لاحق عن أن 15 طائرة مسيرة روسية وأربعة صواريخ كروز تم إسقاطها فوق المنطقة، فيما أصيب 8 أشخاص، من بينهم ثلاثة نُقلوا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن عشرات المركبات دمرت أو تضررت بالإضافة إلى 9 مبان سكنية وعدة منازل خاصة ومتاجر وروضة أطفال ومباني إدارية بسبب القصف الروسي.

وكان مسؤولون أعلنوا صباح اليوم الاثنين أن روسيا شنت هجومًا جويًا خلال الليل على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا، حيث أفادت وسائل الإعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات.

وقال حاكم دنيبرو سيرهي ليساك عبر تطبيق “تيليجرام”، إن غارات روسية تم شنها خلال الليل، وسمع دوي 15 انفجارًا.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الانفجارات هي أنظمة دفاع جوي دمرت أهدافها أم صواريخ روسية أو طائرات مسيرة تصيب أهدافها، لكن حاكم منطقة دنيبرو، أشاد بالمدافعين.

ومع اقتراب هجوم أوكراني مضاد، استأنفت روسيا ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار هذا الشهر بعد هدوء دام شهرين تقريبًا.

وتأتي الآن موجات من الهجمات عدة مرات في الأسبوع ، وهي أشدها حدة في الحرب، حسب ما نقلته صحيفة “جارديان” البريطانية.

