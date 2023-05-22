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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكبر مسح طبي في التاريخ| الرعاية الصحية تكشف عوامل نجاح حملة "فيروس سي"

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي

قال الدكتور محمد عبد الله ، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة  الصحة والسكان  ، تعليقا على اشادة " فوربس " بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي في أقل من عام ، إن ما قامت به مصر يعد قصة نجاح بدأت منذ سنوات كبيرة ، وغيرت الموقف من أكبر دولة في العالم تعاني من الفيروس لأكبر دولة تقدم الخدمات الطبية للقضاء على فيروس سي .

وأشار الدكتور محمد عبد الله ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن القضاء على الفيروس أستغرق جهود على مدار سنوات ، وتوج بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي في عام 2018 ، وبدعم كبير من القيادة السياسية ، والتحضير السليم من حيث الأمور اللوجستية .

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان ، أن الحملة اتخذت الحملات الصحية العالمية ، والخبرات السابقة على مدار السنين الماضية لمتابعة الحالات ، متابعا : " مصر قدمت أكبر عملية مسح طبي في التاريخ وحققت أنجاز تاريخي . 

الصحة وزارة الصحة والسكان توك شو فيروس سي برنامج 8 الصبح

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