أكبر مسح طبي في التاريخ| الرعاية الصحية تكشف عوامل نجاح حملة "فيروس سي"

قال الدكتور محمد عبد الله ، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان ، تعليقا على اشادة " فوربس " بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي في أقل من عام ، إن ما قامت به مصر يعد قصة نجاح بدأت منذ سنوات كبيرة ، وغيرت الموقف من أكبر دولة في العالم تعاني من الفيروس لأكبر دولة تقدم الخدمات الطبية للقضاء على فيروس سي .

وأشار الدكتور محمد عبد الله ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن القضاء على الفيروس أستغرق جهود على مدار سنوات ، وتوج بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي في عام 2018 ، وبدعم كبير من القيادة السياسية ، والتحضير السليم من حيث الأمور اللوجستية .

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان ، أن الحملة اتخذت الحملات الصحية العالمية ، والخبرات السابقة على مدار السنين الماضية لمتابعة الحالات ، متابعا : " مصر قدمت أكبر عملية مسح طبي في التاريخ وحققت أنجاز تاريخي .