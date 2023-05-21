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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 68 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 67 محضرًا في حملة صحية بمدينة نويبع

مطعم في نويبع
مطعم في نويبع

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة نويبع، للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن للمواطنين، وإشراف الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة.


واستهدفت الحملة المرور على 25 منشأة لتداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، وأسفرت عن تحريري 67 محضرًا متنوعًا،  بواقع 20 محضر عدم نظافة، و 46 محضر عدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، ومحضر إعدام 68 كيلو جرام أغذية، و 67 لتر ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

اغذية فاسدة بنويبا

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اعدام اغذية فاسدة نويبع غير مطابقة

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