بعد استشهاد 3 شباب.. بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية

أدانت الرئاسة الفلسطينية عدوان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح عدد آخر.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: " إن مجزرة الاحتلال في مخيم بلاطة بمدينة نابلس هي استمرار للحرب الشاملة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وهي جريمة كبرى، يجب وضع حد لها على الفور".

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، الذي يقود الأوضاع لمزيد من التوتر .



وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس، التي تتعرض لعدوان مستمر منذ بداية العام الجاري، أسفر عن استشهاد 39 فلسطينيًا.



وتسبب ذلك في أضرب أصحاب المحال التجارية والمؤسسات عن العمل اليوم في مدينة نابلس، تنديدًا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي.

وخصيصا بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وجرح عدد آخر، وتفجير ثلاثة منازل، وسط دعوات للمجتمع الدولي لتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.