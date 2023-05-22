إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين

أصيب عدد من الشباب الفلسطينيين اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية.



وقالت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية:" إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، من بينهم مسن، أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وإطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين، كما اعتقلت عدد من الشبان خلال مداهمة عدة منازل".

وكان قد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة بنابلس إلى 3 شهداء.

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بمدينة نابلس الفلسطينية، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.