ارتفاع حصيلة اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة إلى 3 شهداء

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة بنابلس إلى 3 شهداء.

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بمدينة نابلس الفلسطينية، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.

من ناحية أخرى، أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن انزعاجها البالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية.



وقالت الخارجية الأمريكية: "قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن السماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش غير متوافق مع التزامها الحالي تجاه إدارة الرئيس بايدن".