سقوط سيارة بترعة المريوطية وإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن مفقود سقط مع 2 اخرين في ترعة المريوطية داخل سيارة ملاكي وهو ما أسفر عن إصابة شخصين وتمّ استخراجهما بمعرفة الأهالي، وجار البحث عن ثالث مفقود، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري بدائرة مركز شرطة البدرشين، انقلاب سيارة في ترعة المريوطية، ما أسفر عن إصابة شخصان وتمّ استخراجهما بمعرفة الأهالي، وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن ثالث مفقود.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمّ الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري لاستخراج جثة الشخص الثالث المفقود، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين أنَّ عجلة القيادة اختلت في يد السائق ما أسفر عن انحرافها وسقوطها في الترعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.