برلماني: القوائم المطلقة هي من يمكنها تحقيق الضوابط الدستورية لانتخابات المجالس الشعبية

قال النائب أحمد مقلد ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ، إن حوار جلسة الحكم المحلي بالحوار الوطني بالأمس كان تحت مظل ضوابط الدستور ، الذي وضع مجموعة من القواعد لتشكيل المجالس الشعبية النيابية .

وأضاف النائب أحمد مقلد ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الدستور ينص على أن يكون التمثيل في المجالس النيابية الشعبية لا يقل عن 25 % من الشباب ، و 25 % مرأة ، وعدد مقاعد المرأة والفلاحين 50 % ، و تمثيل مناسب لبقية الفئات للمسيحين والمصرين بالخارج .

وتابع " مقلد " ، أن القوائم المطلقة هي التي يمكنها تحقيق الضوابط الدستورية من خلال الفئات المنصوص عليها من المادة 180 من الدستور ، وهناك رأي أخر ذهبت لنظام مختلف للانتخابات ولكن الانحياز الأكبر كان للقوائم المطلقة .

