انطلاق مؤتمر العمل العربي بالقاهرة بحضور وزاري وعمالي رفيع المستوى من 21دولة

تحت رعاية الرئيس السيسي ..

انطلقت منذ قليل أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بكلمة يلقيها نيابة عن الرئيس السيسي، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

يشارك في المؤتمر وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث عدد من ملفات تخص قضايا العمل والعمال.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بفيلم تسجيلي تم فيه عرض الانجازات تمت من جانب منظمة العمل العربية خلال العام المنصرم.

وألقي أحمد الأسدي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وزير العمل العراقي، كلمة قال فيها : نلتقي معكم اليوم في بداية مؤتمر العمل العربي متحدثا باسم مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، مقدما الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا باحتضانها أعمال الدورة الـ 49 ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات الدورة.

واستعرض مجلس الإدارة عن دورتين متتاليتين ، مشيرا إلي تميز نشاط المجلس بمناقشة العديد من الموضوعات النظامية والمالية والادارية، حيث ناقشنا تقارير عن الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المنظمة بتنفيذها لصالح الإنتاج الثلاثة خلال عام 2022/2023.

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