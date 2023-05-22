السفير الياباني يشيد بالعلاقات الثنائية مع مصر: ترجع إلى 160 سنة

قال أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة، إن العلاقات بين مصر وبلاده كانت ولا تزال جيدة وترجع لأكثر من 160 سنة ، حين زار وفد الساموراي مصر ، وهناك صورة تم التقاطها حينئذ أمام الأهرامات وأبو الهول، ومنذ ذلك الوقت أصبحت هناك علاقات ثنائية ممتازة على الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية.



وأضاف "هيروشي"، خلال حواره على القناة الأولى: "مؤخرا، قام رئيس الوزراء الياباني كيشيدا بزيارة رسمية إلى مصر، وكانت هناك مباحثات ممتاز مع الرئيس السيسي وتم الاتفاق على تقوية العلاقات الثنائية من خلال رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

وتابع السفير الياباني: "وبالتالي، نستطيع أن نعمل معا على صعيد تقوية العلاقات الثنائية، حيث نستطيع أ نعالج معا قضايا إقليمية مثل القضية الفلسطينية وقضية السودان، وحتى القضايا الدولية، وهذا الأمر يشير إلى نضج وقوة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان".

