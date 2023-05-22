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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز طلاب جامعة القاهرة بالمراكز الثلاث الأولى في مسابقة "جسر اللغة الصينية"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

فاز طلاب قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة بالمراكز الثلاث الأولى في مسابقة "جسر اللغة الصينية" العالمية على مستوى الجامعات المصرية، والتي نظمها معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس تحت إشراف السفارة الصينية بالقاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية والانفتاح على الحضارات والثقافات العالمية.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة الطلاب الفائزين في المسابقة "، لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى، وهم : الطالبة ملك وليد محمد عبد السلام، والطالب لؤي عادل محمد عوض وفازا بالمركز المتميز، والطالب زياد أحمد على عبد الحفيظ وفاز بالمركز الأول.

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وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تحرص على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان لدى أبنائها، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الدولية والمحلية، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بما يساهم في تميزهم وكفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب محمود، رئيسة قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بالجامعة ومديرة معهد كونفوشيوس، إن مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات تُعد المسابقة الأكبر للطلاب دارسي اللغة الصينية على مستوى العالم، والتي يحصد فيها طلاب جامعة القاهرة سنويًا المركز المتميز والذي يمثل أعلى مركز يحصل عليه الطلاب في مجال تعليم اللغة الصينية على مستوى العالم، موضحة أن المركز المتميز يفوز به طالبان يمثلان مصر في المسابقة الدولية في الصين، ويفوز بالمركز الأول طالب واحد يسافر إلى الصين لمشاهدة فعاليات المسابقة، كما يفوز بالمركز الثاني طالبان، وبالمركز الثالث 3 طلاب.

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