تعليم القاهرة تحذر طلاب الدبلومات الفنية من اصطحاب الهواتف بثالث أيام الامتحانات

تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، اليوم الثالث لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية لعام 2022 / 2023، موضحا أنه يؤدي الامتحان اليوم 23233 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات التجارية، 2650 طالب وطالبة امتحانات الفندقى ، والصناعى 21994 طالب وطالبة .

وأكد موسى، على ضرورة الالتزام بضوابط أعمال الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الإمتحانات، مشددا على عدم إصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان ومكافحة الغش بكافة أشكاله ، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.